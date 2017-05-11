كونتي: واجهنا العديد من المشاكل لنصل للقب الدوري

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أن فريقه قد عانى كثيراً في رحلة الفوز بالدوري الإنجليزي.

يفصل تشيلسي ثلاث نقاط فقط لتحقيق لقب الدوري في الثلاث مباريات المتبقية، والتي سيدأها تشيلسي بمواجهة ويست بروم خارج قواعده.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: “لم يكن الموسم سهل على الإطلاق، بدأنا بداية سيئة، وواجهنا العدبد من المشاكل، ولكننا نجحنا في حلها”.

وأضاف المدرب الإيطالي “عندما تصل لفريق أنهى الموسم في المركز العاشر، فهذا يعني أن هناك مشاكل، ولكني نجحت بمساعدة الجميع في حلها، أريد أن أشكر اللاعبين على ما قدموه، طاقم العمل وإدارة النادي”.

وعن الإحتفال باللقب، قال كونتي: “ما زال علينا الانتصار، نحتاج للفوز على ويست بروم وبعدها يحين وقت الإحتفال، لدينا ثلاث فرص لتحقيق اللقب وسنسعى لإنهاء الأمور من الفرصة الأولى”.

نجح تشيلسي أيضاً في الوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمقرر إقامته يوم 27 مايو المقبل أمام أرسنال على ملعب ويمبلي.

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