هيساي: ميرتنز أفضل من بيلوتي

صرح مدافع فريق نابولي السيد هيساي أن زميله في الفريق درايز ميرتنز أفضل من مهاجم فريق تورينو المتألق أندريا بيلوتي.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات هيساي التي أكد من خلالها على ان ميرتنز أفضل من هيساي قبل المباراة التي ستقام بينهم يوم الأحد القادم 14 مايو.

وقال: فريقنا دائمًا يلعب من أجل تحقيق إمتاع إنفسنا ونعلم إننا نمتع الجماهير أيضًا ، ونحن نطور أداءنا بشكل جيد ولكن مازال هناك الكثير من العمل كي نقوم به.

واضاف: الأفضل بين ميرتنز وبيلوتي ؟ درايز هو الأفضل .

وعن قدوته قال: قدوتي هو خافيير زانيتي ، بسبب الطريقة الإحترافية التي لعب بها طوال مسيرته.