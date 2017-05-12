الأولمبيكو كامل العدد في مباراة اعتزال توتي

تم بيع جميع تذاكر ملعب الأوليمبيكو للمباراة الأخيرة من الموسم لفريق روما ضد جنوة، حيث من المتوقع أن تكون المباراة الأخيرة للأسطورة فرانشيسكو توتي مع الجيالوروسي.

وأكد نادي العاصمة الايطالية أنه لن يكون هناك المزيد من التذاكر المتاحة للمباراة عبر موقعه الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة.

وكان المدير الرياضي الجديد للنادي مونشي والرئيس جيمس بالوتا قد أكدا أن هذا الموسم سيكون الأخير لتوتي صاحب الـ40 عاما، على الرغم أن اللاعب نفسه لم يعلن ذلك رسميا حتى الأن.

وسوف يكون بالتأكيد اعتزال توتي بمثابة اعلان نهاية حقبة، بعد أن شارك مع روما في 782 مباراة، وسجل 306 هدفا، على مدى مسيرة 25 عاما بقميص الذئاب.