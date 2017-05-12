توتنهام يسيطر على جوائز شهر أفريل في البريميرليغ

سيطر توتنهام هوتسبر على جوائز شهر أفريل في الدوري الإنجليزي بالحصول على الجائزتين الأهم.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو حصل على جائزة مدرب شهر أفريل للمرة الأولى هذا الموسم بعد ستة انتصارات من ست مباريات، سجل فيها هجوم الفريق 16 هدفاً، ولم يستقبل دفاعه سوى هدفاً وحيداً، ليحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.

كما حصل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على جائزة لاعب الشهر في البريميرليغ للمرة الثانية هذا الموسم، بعد مشاركته في ستة أهداف حيث سجل خمسة أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

وكان الأسباني بيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي قد حصل على جائزة هدف شهر أفريل بصاروخيته في شباك إيفرتون في فوز البلوز على التوفيز بثلاثة أهداف نظيفة في غوديسون بارك.

توتنهام يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة وابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليغ بالخسارة في الجولة الماضية من ويستهام بهدف نظيف ما جعل فارق الصدارة مع تشيلسي سبع نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على النهاية.