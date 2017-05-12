غوارديولا: الموسم الأول في الدوري الإنجليزي كان صعباً

تحدث الأسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عن إصابات الفريق وانتهاء عقود بعض اللاعبين وتقييمه لموسمه الأول.

غوارديولا قال في المؤتمر الصحفي: “ليس لدينا إصابات جديدة، أغويرو وستونز قاما بالتدريب في الأيام الماضية، وبقية اللاعبين بخير”.

وعن انتهاء عقود بعض لاعبي مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي، قال بيب: “سيتعامل النادي معهم كما تعامل مع سابقيهم، علينا التركيز في اللعب والقتال الآن”.

وبالحديث عن مستقبل مهاجمه الشاب إيهياناتشو، قال غوارديولا: “هو لاعب صغير وحاسم داخل منطقة الجزاء، يمتاز بالقوة والسرعة، وسنتحدث في نهاية الموسم بشأن مستقبله”.

المدرب الأسباني تطرق إلى موسمه الأول في البريميرليغ وقال: “لقد كان موسماً صعباً، ولكنه كان ممتعاً، متفائل بالتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأؤمن بقدرتنا على التحسن العام القادم”.

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الأسباني ويوفنتوس الإيطالي، كان غوارديولا رأيه الخاص: “سيكون نهائي ممتع بين ريال مدريد الذي يمتاز بالقوة الهجومية، ويوفنتوس الذي يملك التاريخ والصلابة الدفاعية”.

مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، ويستقبل ثعالب ليستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.