ليس تيفيز.. تسريبات جديدة تكشف اللاعب الأعلى أجرا في العالم

ظن الجميع أن انتقال المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز من بوكا جونيور إلى شنغهاي شينوا الصيني جعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم، ولكن آخر التسريبات أثبتت حقيقة جديدة.

وكان تيفيز قد انضم الموسم الماضي إلى شنغهاي ليتقاضى راتب أسبوعي يصل إلى 615 ألف جنيه إسترليني ليشاع أنه تخطى جميع لاعبي العالم.

ولكن تسريبات جديدة نشرها موقع “جريت جولز” أكدت أن مواطنه إيزيكيل لافيتزي مهاجم هيبي فورتشن الصيني راتبه يتخطى تيفيز ليصبح هو صاحب اللقب.

وأشارت إلى أن راتب لافيتزي مع ناديه يصل إلى 798 ألف جنيه إسترليني وهو ما يزيد عن تيفيز بفارق كبير .

ومن المتوقع أن يتفوق دييجو كوستا مهاجم تشيلسي على الثنائي في حالة اكتمال انتقاله للدوري الصيني الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنه رغم الراتب الكبير الذي يتقاضاه لافيتزي مع هيبي فورتشن منذ انتقاله للفريق في 2016، إلا أنه سجل هدفه الأول بقميصه الشهر الماضي.