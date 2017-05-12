ميتشيل مدرب الشهر في الدوري الأسباني

فاز الأسباني خوسيه ميغيل غونزاليس، المعروف باسم ميتشيل، مدرب مالاغا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الأسباني.

نتائج مالاغا المميزة بأربعة انتصارات وهزيمتين في المباريات الست التي خاضها رجال المدرب ميتشيل في شهر أبريل من الليغا ضمنت له الفوز بجائزة مدرب الشهر.

مالاغا خاض ست مباريات في شهر أفريل، سجل هجومه سبعة أهداف، وتلقت شباكه أربعة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات، خسر من أتليتكو مدريد 2-0، وفاز على خيخون بهدف نظيف، وكان فوزه الأهم في الشهر على برشلونة بهدفين نظيفين، ثم تلقى الهزيمة بهدفين دون مقابل من ديبورتيفو لاكورونيا، وحقق بعدها فوزين متتالين على فالنسيا 2-0 ثم على غرناطة بنفس النتيجة.

مالاغا يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، ويواجه ريال سوسيداد في ملعب أنويتا في الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.