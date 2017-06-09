أوتاميندي في انتظار توبيخ غوارديولا بسبب خيسوس

من المتوقع أن يوبخ المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، لمانشستر سيتي الإنجليزي، مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، بسبب التدخل العنيف على البرازيلي غابريل خيسوس في لقاء اليوم.

وألتقى المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي في لقاء ودي، بأستراليا، وفاز التانغو بهدف نظيف. إلا أن في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، تدخل أوتاميندي على زميله غابريل خيسوس، من الخلف في منتصف الميدان، ليسقط الأخير أرضًا متألمًا في وجهه.

ونزل فريق الطبي البرازيلي ليحمل خيسوس خارج أرضية الميدان، وقال المدير الفني للسيلياو “تيتي” أن لاعبه أصيب بقطع صغيرة في الوجه وذهب إلى المستشفى كإجراء وقائى ولكنه يعتقد أن الإصابة ليست خطيرة.

ويثق مشجعو مانشستر سيتي، من أن غوارديولا سيوبخ لاعبه بكلمات عند عودته للنادي مرة أخرى، حسب بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

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