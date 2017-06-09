الاتحاد السعودي يعتذر عن واقعة مباراة استراليا

خاض المنتخب السعودي مباراة مهمة بتصفيات كأس العالم 2018 لقارة آسيا حيث كانت الخميس أمام المنتخب الأسترالي وانتهت بفوز استراليا بنتيجة 3-2.

وبعيد عما حدث في المباراة والنتيجة تعرض المنتخب الأخضر لنقد كبير بعد رفض اللاعبين وقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا لندن في الحادث الأخير.

قام نجوم المنتخب الأسترالي بالوقوف دقيقة حداد في بداية المباراة ولكن المنتخب السعودي لم يفعل ذلك مما جعل الكثير من الصحف العالمية توجه النقد للاعبين.

ولكن أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيان رسمي ليتعذر به عن ذلك ويشرح أن الأمر كان دون قصد من نجوم الفريق.

يذكر أن المنتخب الأخضر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم روسيا ويسير بخطوات ثابتة نحو حسم التأهل واللعب في مونديال 2018.

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