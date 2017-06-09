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الريال يقترب من التجديد مع زيدان

الريال يقترب من التجديد مع زيدان

By admin
9 يونيو، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان فريق ريال مدريد يقترب من التجديد مع المدير الفني للفريق زين الدين زيدان في الفترة المقبلة .
ونشرت صحيفة آس الأسبانية أن الريال يقترب من التجديد مع زيدان بعقد جديد يمتد حتى يونيو من عام 2020 .
وينتهي عقد زيزو الحالي مع الفريق الملكي في يونيو 2018 ، ولكن بعد النجاحات التي حققها الفرنسي مع الفريق ، فإن الإدارة تريد إثبات ثقتها في قدراته بالتجديد معه بعقد جديد حتى 2020.
وبالإضافة إلى زيادة مدة تعاقده فإن النادي قد قرر تحسين الوضع المالي في عقده ليضعه بين المدربين الأعلى أجرًا في أوروبا.
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