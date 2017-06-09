الفاف راسلت الفيفا من جديد في قضية حساني واللاعب يؤهل رسميا

كشفت مصادر مطلعة أن لاعب الخضر الجديد إلياس حساني سيكون بإمكانه المشاركة مع المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات بعد أن أكدت الفيفا أن اللاعب مؤهل رسميا، وجاء رد الفيفا بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها مسؤول في الفاف بلجنة التأهيل على مستوى الاتحاد الدولي التي أكدت له شفويا أن حساني بإمكانه اللعب بشكل قانوني رفقة الخضر في انتظار الرد الكتابي، الذي يكون قد وصل أمس أو اليوم على أقصى تقدير إلى الفاف.

الفاف رفضت المجازفة رغم اقتناعها بأنه لم يلعب مع الديكة

توجيه الدعوة للمدافع إلياس حساني للدخول في التربص هو بمثابة قناعة لدى مسؤولي المنتخب بأن اللاعب بإمكانه اللعب بشكل عادي مع الخضر بما أنه لم يلعب أي لقاء رسمي مع المنتخب الفرنسي للشباب بل اكتفى بلعب لقاء ودي فقط، ورغم أن ألكاراز كان يراهن على تجريبه أمام غينيا في اللقاء الودي الأخير، إلا أن الفاف رفضت المجازفة وانتظار التأهيل الرسمي من الفيفا حتى لا يكون هناك أي إشكال قانوني قد يضر بمصلحة المنتخب والاتحادية.

مشاركته أمام الطوغو مستبعدة جدا وألكاراز لن يغامر

بعد أن ضيع المدافع حساني فرصة المشاركة أمام منتخب غينيا في اللقاء الودي بداعي عدم اتضاح الرؤيا حول جنسيته الرياضية الدولية بصفة نهائية سيكون من الصعب جدا على الناخب الوطني لوكاس ألكاراز اشراكه في اللقاء القادم أمام الطوغو ضمن تصفيات كان الكاميرون 2019 والذي يبقى الأهم فيه هو الفوز بالنقاط الثلاث للدخول بقوة في غمار التصفيات، وهو الذي لن يتحقق إلا بإشراك كامل أوراقه الأساسية وإن شارك حساني سيدخل كبديل لدقائق.

ب-بكوش