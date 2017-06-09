اللاعبون أعادوا مشاهدة لقاء غينيا

عاد اللاعبون إلى تحضير لقاء الطوغو والبداية كانت مساء أمس بإعادة مشاهدة لقاء غينيا الودي رفقة الطاقم الفني بقيادة الإسباني ألكاراز الذي وضح لهم النقاط الإيجابية والأمور السلبية التي قاموا بها أثناء اللقاء والواجب تفاديها أمام الطوغو.

حصة أمس فتحت ربع ساعة للإعلاميين

سمح الناخب الوطني لرجال الإعلام من حضور الحصة التدريبية التي جرت سهرة أمس بداية من الساعة العاشرة ليلا، قبل أن يتم غلقها لكي يشرع في تجريب التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها لقاء الطوغو.

الحراس أعفوا من راحة الأربعاء وتدربوا بشكل عادي

بعد أن منح الناخب الوطني بالتنسيق مع مسؤولي المنتخب يوم راحة للاعبين عقب لقاء غينيا وسمح لهم بمغارة سيدي موسى على أن يلتحقوا في الساعة الثانية صباحا من يوم أمس، رفض مدرب الحراس عزيز بوراس السماح لهم بالمغادرة قبل إجراء الحصة التدريبية وهي التي برمجت مساء قبل أن يغادر مبولحي فقط المركز ليلا من أجل الخروج من جو التدريبات، فيما فضل كل من جيانين ورحماني البقاء في سيدي موسى.

ب-ب