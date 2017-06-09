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باريس سان جيرمان يخصص 220 مليون يورو للصفقات الصيفية

باريس سان جيرمان يخصص 220 مليون يورو للصفقات الصيفية

By admin
9 يونيو، 2017
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كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان رصد مبلغ 220 مليون يورو لإنفاقها في موسم الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية اليوم الخميس أن مشروع المدرب الإسباني أوناي إيمري للموسم المقبل يتضمن شراء ستة لاعبين هم مهاجم ولاعب خط وسط ومدافعين اثنين وحارس مرمى.

ولا يمانع القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي إنفاق 100 مليون يورو على الأقل لضم مهاجم من الطراز الرفيع.

ومن بين الأسماء المرشحة لارتداء قميص (بي إس جي) يبرز المهاجم الإسباني برازيلي الأصل دييغو كوستا (تشيلسي) والأرجنتيني سرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) والنجم الشاب كيليان مبابي (موناكو) والجابوني بيير أوباميانغ (بروسيا دورتموند)، الذي قالت صحيفة (سبورت بيلد) الألمانية أنه بات بالفعل في الطريق نحو باريس.

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