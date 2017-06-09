بودبوز: ” على الجماهير الحضور بقوة ومساندتنا ضد الطوغو”

أدلى لاعب الخضر ونادي مونبولي رياض بودبوز أمس بتصريحات في المنطقة المختلطة بالمركز التقني بسيدي موسى، رياض وجه بداية نداء لأنصار الخضر وطالبهم بالحضور بقوة ومساندتهم ضد الطوغو الذي يبقى لقاء مهما والفوز فيه سيفتح للخضر أبواب التأهل للكان المقبل، رياض قال أن الغياب الجماهيري ضد غينيا يمكن أن يتفهمه لكن لن يتفهم أبدا غياب الجماهير عن الموقعة المقبلة والتي تعد أكثر من مهمة للمنتخب للدخول بقوة في سباق التصفيات.

“فوز غينيا مهم معنويا وعلاقتنا بألكاراز مميزة”

لاعب مونبوليي انتقل بعد ذلك للحديث عن المدرب الجديد، حيث أكد على أن العلاقة التي تجمعه بألكاراز كونه مدربا جديدا مميزة وهنا شدد على أن العلاقة مميزة مع الجميع وعلى الجميع التكاتف من أجل إخراج المنتخب من الخيبات التي مرت عليه وفتح صفحة جديدة مطالبا الجميع برفع الرأس والتفكير في التحديات المقبلة، في الأخير قال بودبوز أن الفوز المحقق على غينيا فوز معنوي سيساعدهم كثيرا للاستعداد لموقعة الطوغو.

بورقعة-ع