بورتو يخفض مطالبه المالية ويفتح باب الرحيل أمام براهيمي

قالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية يوم أمس أن لاعب الخضر ونادي بورتو ياسين براهيمي بات على أعتاب مغادرة ناديه في نهاية الموسم الحالي، الصحافة البرتغالية قالت أن إدارة بورتو ستخفض من مطالبها المالية ولن تتعنت كما فعلت سابقا، ما يعني أن العروض ستتهاطل خاصة من الدوري الإنجليزي الذي يعتبر وجهة مفضلة للدولي الجزائري، وكانت إدارة بورتو قد قدمت شروطا تعجيزية على الأندية الإنجليزية ما دفعها للخروج من صفقة النادي تلو الآخر .

إدارة بورتو مضطرة لبيع براهيمي من أجل الموازنة المالية

ليونة إدارة بورتو ورغبتها الكبيرة في بيع براهيمي لم تكن مفاجأة للصحافة البرتغالية التي قالت أن الإدارة مضطرة لفعل ذلك، إدارة بورتو وبسبب تراجع مواردها بسبب غياب الألقاب باتت على حافة الدخول في أزمة مالية وعدم موازنة المداخيل مع النفقات، ما سيخضعها لرقابة الاتحاد الأوروبي الذي لا يتساهل مع قوانين اللعب المالي النظيف، إدارة بورتو ستكون بذلك مضطرة لبيع براهيمي وأبزر النجوم من أجل خلق الموازنة وهو ما سيتم بالفعل في الصيف المقبل.

30 مليونا أو ما يزيد بقليل ستقنع بورتو ببيع ياسين

إلى ذلك كشفت صحيفة أجوغو البرتغالية أن إدارة بورتو ستتنازل بشكل لافت عن مطالبها، فبعد أن طالبت في وقت سابق بـ60 مليون أورو لكل من يرغب في ضم ياسين وهي قيمة فسخ عقده هاهي تتنازل لدرجة النصف تقريبا، الصحيفة السابقة قالت أن إدارة بورتو ستقبل بعرض يصل لثلاثين مليون أورو أو ما يزيد بقليل وهو مبلغ يبدو مقبولا وبالاستطاعة دفعه خاصة من الأندية الإنجليزية التي ترغب في ضم ياسين وياسين يرغب بشدة في الانتقال إليها وهو الذي أعلن عن ذلك صراحة.

إيفرتون وتوتنهام أبرز المنافسين على ضمه

أخبار الصحافة البرتغالية انتقلت سريعا لنظيرتها الإنجليزية، حيث أعد موقع “هير إيز ذي سيتي” تقريرا تكلم فيه عن الوجهة المرتقبة لياسين، الموقع السابق قال أن تنازلات إدارة بورتو ستسهل وبدرجة كبيرة رحيل اللاعب نحو الدوري الإنجليزي للأندية الراغبة في ضمه وأبرزها نادي إيفرتون، إدارة الأخير سبق وقدمت عرضا رسميا يصل لقرابة الأربعين مليون أورو لكنه رفض وستعود بكل تأكيد لجلب اللاعب المحبب، خاصة إن كان العرض أقل، نادي إيفرتون سيلقى منافسة شديدة من نادي توتنهام الذي يرغب هو الآخر في ضمه ولن يضيع من دون شك فرصة التعاقد معه بمبالغ مثل التي ذكرت، للإشارة فإن ياسين ارتبط بأندية أخرى من البرمير ليغ في صورة واست بورميتش وآرسنال والتي قد تعود مستقبلا لطلبه.

بورقعة –ع