بونوتشي يغلق الباب في وجه تشيلسي ومان سيتي

يبدو أن المدافع الإيطالي المتألق ليوناردو بونوتشي لن يرحل عن فريق السيدة العجوز هذا الصيف وذلك بعد تقارير الصحف التي أكدت أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم به كثيرًا.

يأتي ذلك برغبة مدربه السابق أنطونيو كونتي الذي يقود البلوز منذ الصيف الماضي وتمكن من تحقيق لقب الدوري مع الفريق والآن يسعى لدعم الصفوف من أجل الموسم المقبل.

وفي تصريحات أخيرة للدولي الإيطالي قال: “الرحيل عن يوفي ليس أكثر من شائعات”.

كان نادي مانشستر سيتي قد دخل في سباق ضم اللاعب هذا الصيف رغبة من المدرب الإسباني بيب جوارديولا في دعم الصفوف الخلفية للسيتزنز بعد موسم أول من دون بطولات.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا قدم مستوى أكثر من رائع بالموسم المنتهي وأكد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم حيث فاز مع السيدة العجوز ببطولة الدوري والكأس كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره لحساب ريال مدريد.

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