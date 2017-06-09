بيرين: أريد أن أبقي في جنوى

أكد الحارس الإيطالي الشاب ماتيا بيرين، أنه سيبقي لموسم أخر مع جنوى الإيطالي.

وتعرض ماتيا لإصابة الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي، ليغيب عن تشكيل الأتزوري في يورو 2016، ثم مرة أخرى الموسم الحالي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بيرين في تصريحات لموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد بالبقاء هنا، أريد أن أقضي الموسم المقبل مع الفريق، مع زملائي القدامي والجدد، وأريد أن أكون مستعدًا أثناء المعسكر الإعدادي للموسم القادم”.

وأَضاف: “لقد تلقيت العديد من الرسائل من زملائي من أجل تحفيزي على اللعب والعودة بقوة مجددًا، وأنا أود أن أشكر بشدة رئيس النادي برزوتسي، حتى مع القرار الذي سيتأخده في حقي”.

الجدير بالذكر أن بيرين يعد من أبرز الحراس في الدوري الإيطالي، وربطه العديد لأن يكون خليفة المخضرم جانلويجي بوفون، لكن الإصابات أثرت على مستواه بشكل كبير.

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