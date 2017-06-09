توقيع ريال مدريد مع نجم موناكو يتسبب في رحيل بيل

تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني سيتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب نادي موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في حالة رحيل الويلزي جاريث بيل عن صفوف النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الميرينجي يحتاج لبيع أحد لاعبي الخط الأمامي للتعاقد مع مبابي، وأن النادي يرى أن اللاعب الوحيد الذي من الممكن التفريط فيه هو بيل.

وارتبط بيل خلال الفترة الماضية بالانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن الويلزي الدولي أكدت على سعادته في مدريد على الرغم من أنه إصاباته المتعددة.

وأشار التقرير إلى أن النادي قد يجبر بيل على العودة إلى إنجلترا، في حالة تقديم يونايتد لعرض مغري.

ويرغب ريال مدريد بشدة في التعاقد مع مبابي، لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لا ينوى التحرك إلا في حالة بيع بيل لتمويل جزء من الصفقة.

goal