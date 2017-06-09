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ثلاثة أندية تريد توقيع خيمس رودريغيز

ثلاثة أندية تريد توقيع خيمس رودريغيز

By admin
9 يونيو، 2017
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ارتبط نجم فريق ريال مدريد خيمس رودريغيز بالرحيل عن صفوف الفريق الفترة الأخيرة، حيث أبدى اللاعب عدم رضاه عن وضعه داخل الفريق تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان.
ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن هناك ثلاثة أندية أوروبية كبرى قد أبدت رغبتها في التعاقد مع خيمس رودريغيز الفترة الأخيرة.
وحسب التقارير فإن الأندية الثلاثة هم : انتر ميلان الإيطالي ، مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن جانبه فإن ريال مدريد لن يتنازل عن مبلغ 70 مليون يورو ، ويعد الفريق الباريسي هو الوجهة الأقرب للدولي الكولومبي الفترة القادمة.
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