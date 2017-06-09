دييغو كوستا يكشف نص الرسالة الصادمة التي تلقاها من كونتي

كشف المهاجم الأسباني دييغو كوستا، عن تفاصيل الرسالة التي تلقاها من مدربه أنطونيو كونتي هذا الأسبوع، والتي تسببت في تغيير حساباته مع تشيلسي هذا الصيف.

وكان كوستا قد ظهر في إحدى اللقاءات التليفزيونية مؤخرا، يؤكد قيام المدرب الإيطالي بإخباره بأنه ليس من ضمن خططه الموسم القادم وعليه البحث عن نادي آخر.

ونشرت صحيفة “as” الأسبانية نص الرسالة التي تلقاها مهاجم أتليتكو مدريد السابق وجاء فيها:”أهلا دييغو أتمنى ان تكون بخير، شكرا على الموسم الذي قضيناه معا وأتمنى لك التوفيق العام القادم ولكنك لست من ضمن خططي”.

وأشارت إلى أن رد كوستا جاء أبسط من المتوقع حيث لم يستفسر منه عن السبب أو طلب من شرحا لقراره بل قال :”حسنا” .

ومن المقرر أن ينهي بذلك المهاجم الأسباني صاحب الـ28 عاما رحلته مع البلوز، وينتقل لفريق آخر وسط اهتمام من أتليتكو مدريد، مانشستر يونايتد وميلان بالحصول على خدماته مقابل 50 مليون يورو.