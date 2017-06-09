راتب خيالي في عقد ميسي الجديد مع برشلونة

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تجديد عقده مع فريقه برشلونة الإسباني وذلك بعد الكثير من المفاوضات التي جعلت الصحف تنشر بعض الشائعات عن رحيل ليو عن كامب نو.

ولكن وفقًا لما نشرته الصحف المقربة من العملاق الكتالوني ميسي قد وصل لبنود العقد الجديد مع البلوجرانا والذي سيجعله يبقى مع الفريق حتى عام 2021.

سيكون راتب النجم الأرجنتيني في العقد العديد 72 الف يورو في اليوم الواحد مما سيجعله الراتب الأعلى في العالم متفوقًا على رونالدو الذي يتلقى 69 الف يورو من ناديه ريال مدريد.

من المتوقع أيضًا أن يكون الشرط الجزائي في عقد البرغوث الجديد 400 مليون يورو وذلك من أجل إغلاق الباب في وجه كل الأندية التي تسعى لضمه وخطفه من كامب نو.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا قد فاز مع الفريق ببطولة الكأس فقط هذا الموسم بينما فاز الغريم ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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