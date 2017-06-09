الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
رسميًا.. سباليتي مديرًا فنيًا لإنتر الإيطالي

رسميًا.. سباليتي مديرًا فنيًا لإنتر الإيطالي

By admin
9 يونيو، 2017
3485
0
Share:

أعلن نادي إنتر الإيطالي، عن تعيين الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مديرًا فنيًا للفريق بداية من الموسم المقبل، لمدة موسمين.

وكان سباليتي قد دخل في مفاوضات مع إدارة النيراتزوري، عقب نهاية تعاقده مع نادي روما الإيطالي، بعد أن رفض تجديد مع الجيالوروسي، بعد أن قضي معهم موسمًا ونصف.

View image on Twitter

وسيدخل سباليتي في سباق مع الزمن من أجل إعادة إنتر مجددًا لمكانته الطبيعية، واللعب في البطولات الأوروبية، حيث أنهى الموسم الحالي بشكل مخيب للأمال بتوديع مسابقة الدوري الأوروبي من دور المجموعات، وإنهاء مسابقة الدوري الإيطالي بالمركز السابع خلف غريمه التقليدي ميلان.

وتعاقب على إنتر الموسم الحالي، أكثر من مدرب، عقب رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني قبل بداية الموسم بأسبوعين، ليعقبه كلاً من الهولندي فرانك دي بور، والإيطالي سيتفانو بيولي.

الجدير بالذكر أن سباليتي البالغ 58 عامًا، درب سابقًا كلاً من روما وإيمبولي وأودينيزي وفينسيا وأنكورا بإيطاليا، وزينيت سان بطرسبرج الروسي، حيث حقق معهم لقب الدوري الروسي في مناسبتين.

goal

الموضوع السابق

بيرين: أريد أن أبقي في جنوى

الموضوع التالي

دييغو كوستا يكشف نص الرسالة الصادمة التي ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017