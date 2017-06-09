رسميًا.. سباليتي مديرًا فنيًا لإنتر الإيطالي

أعلن نادي إنتر الإيطالي، عن تعيين الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مديرًا فنيًا للفريق بداية من الموسم المقبل، لمدة موسمين.

وكان سباليتي قد دخل في مفاوضات مع إدارة النيراتزوري، عقب نهاية تعاقده مع نادي روما الإيطالي، بعد أن رفض تجديد مع الجيالوروسي، بعد أن قضي معهم موسمًا ونصف.

وسيدخل سباليتي في سباق مع الزمن من أجل إعادة إنتر مجددًا لمكانته الطبيعية، واللعب في البطولات الأوروبية، حيث أنهى الموسم الحالي بشكل مخيب للأمال بتوديع مسابقة الدوري الأوروبي من دور المجموعات، وإنهاء مسابقة الدوري الإيطالي بالمركز السابع خلف غريمه التقليدي ميلان.

وتعاقب على إنتر الموسم الحالي، أكثر من مدرب، عقب رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني قبل بداية الموسم بأسبوعين، ليعقبه كلاً من الهولندي فرانك دي بور، والإيطالي سيتفانو بيولي.

الجدير بالذكر أن سباليتي البالغ 58 عامًا، درب سابقًا كلاً من روما وإيمبولي وأودينيزي وفينسيا وأنكورا بإيطاليا، وزينيت سان بطرسبرج الروسي، حيث حقق معهم لقب الدوري الروسي في مناسبتين.

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