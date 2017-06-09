رونالدو لن يشارك أمام اليونايتد في المباراة الودية

يواجه فريق ريال مدريد نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد يوم 8 أغسطس القادم في المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين في مقدونيا.

ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لن يتواجد في المباراة أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد .

حيث تشير التقارير إلى ان المدير الفني للريال زين الدين زيدان يريد إعطاء المزيد من الوقت لإراحة نجم الفريق كرستيانو رونالدو .

ويذكر ان رونالدو كان عنصرًا أساسيًا في فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي .