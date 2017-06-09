الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
رونالدو لن يشارك أمام اليونايتد في المباراة الودية

رونالدو لن يشارك أمام اليونايتد في المباراة الودية

By admin
9 يونيو، 2017
1704
0
Share:
يواجه فريق ريال مدريد نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد يوم 8 أغسطس القادم في المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين في مقدونيا.
ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لن يتواجد في المباراة أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد .
حيث تشير التقارير إلى ان المدير الفني للريال زين الدين زيدان يريد إعطاء المزيد من الوقت لإراحة نجم الفريق كرستيانو رونالدو .
ويذكر ان رونالدو كان عنصرًا أساسيًا في فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي .
الموضوع السابق

كيليني: الهزيمة ستساعد يوفنتوس الموسم المقبل

الموضوع التالي

دراميان: هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة مستقبلي

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017