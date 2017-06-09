سامباولي: هناك فرق كبير بين ميسي والآخرين

أكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين خورخي سامباولي على أن فريقه مازال بحاجة للكثير من الوقت حتى يصل للأداء الذي يأمل في التواجد عليه.

ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية تصريحات سامباولي التي أكد من خلالها على أن هناك فارق كبير بين ميسي وباقي اللاعبين .

وقال: مقارنة بين ميسي مع البقية مثل المقارنة بين باتمان ورجال الشرطة ، مازلت أعتقد أن هناك فارق كبير بين ميسي وباقي اللاعبين حتى اليوم الأخير الذي سيلعب فيه سيكون ميسي هو الأفضل .

وعن الفوز على البرازيل قال: لقد لعبنا من أجل الفوز وأعطينا إهتمام للمباراة ولم نكن نعاني بشكل كبير ، ومازال أمامنا الكثير لنقم به حتى يصل الفريق للشكل الذي أريده.