سانشيز في صفقة تبادلية بين أرسنال ومانشستر سيتي

يعد النجم التشيلي الكسيس سانشيز أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بالمواسم الماضية وذلك ما جعله هدف للعديد من الأندية خاصة بعد عدم سعادته مع ناديه أرسنال.

كانت الكثير من التقارير قد أكدت أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الغانرز بالصيف الحالي وذلك بعد الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق اللندني مما أدى لخروج مهين من دوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم في المركز الخامس.

وحول تلك التقارير أكدت الصحف الإنجليزية أن سانشيز هدف للمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي، وذلك في ظل عدم الانسجام بين مدرب برشلونة السابق والنجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وقد أكدت أخر تقارير أن المدرب الفرنسي أرسين فينجر يسعى للاستغناء عن سانشيز من أجل سيتي وذلك على أن يضم أغويرو بدلًا منه.

يذكر أن سانشيز يتلقى اهتمام كبير من نادي بايرن ميونيخ الألماني وأكدت العديد من التقارير أنه على رأس قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي بالصيف وسيقدم من أجله عرض كبير.

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