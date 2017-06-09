سانشيز: مستقبلي مع أرسنال في يد وكيلي

أكد التشيلي أليكسيس لاعب فريق أرسنال أنه لا يركز في الوقت الحالي على أي شيء سوى المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لأبطال القارات.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” عن نجم الجانزر، وأكد خلالها أنه لا يفكر في أمر تجديد تعاقده مع المدفعجية حاليًا.

وقال سانشيز: “الأمر كله حاليًا تحت تصرف وكيلي، أنا أتابع ما يقوم به، لكن كل تركيزي في المشاركة مع تشيلي في كأس القارات بروسيا، ووكيلي سيجلس مع النادي ويحبث عن الأفضل بالنسبة لي”.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن سانشيز يسعى للحصول على راتب يقدر بـ 300 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا.