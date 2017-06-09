صراع إنجليزي إيطالي على موراتا وتشيلسي يفضل لوكاكو

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية الحالي سيشهد الكثير من الصفقات القوية بين الأندية الكبرى في القارة العجوز من أجل دعم الصفوف والمنافسة بقوة الموسم المقبل.

يعد النجم الإسباني ألفارو موراتا أحد نجوم هذا الميركاتو بعد التقارير الكثيرة التي ربطته بالرحيل عن ناديه ريال مدريد بعد قلة المشاركات تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وحول الصراع على ضم اللاعب أكدت الصحف أن نادي ميلان الإيطالي مهتم به كثيرًا وكان على استعداد لدفع 60 مليون يورو من أجل ضمه ولكن مانشستر يونايتد الإنجليزي قد دخل في الصفقة بقيادة مدربه جوزيه مورينيو.

وعلى جانب آخر يعد المهاجم روميلو لوكاكو أحد أبرز نجوم الصيف الحالي وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالعديد من الأندية ولكن على ما يبدو أنه سينتقل من إيفرتون إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

أكدت الصحف أن نادي تشيلسي بقيادة مدربه أنطونيو كونتي مهتم بالتعاقد مع اللاعب ليعود إلى ناديه السابق من جديد، ويأتي ذلك بعد تصريحات الدولي البلجيكي التي أكد بها أنه يبحث عن فريق يفوز معه بالبطولات.

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