صراع ثلاثي إنجليزي لخطف لاعب وسط مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية ان نادي مانشستر سيتي على إستعداد لوداع نجم وسطه الانجليزي فابيان ديلف عند فتح باب الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الانجليزية ان فابيان ديلف هو واحداً من اللاعبين الذين لم يتمكنوا من اللعب في خطط المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم ، ولذلك أصبحت مسألة رحيله عن السيتيزين مجرد وقت.

وبات من المتوقع ان يلحق ديلف بركب الراحلين عن السيتي هذا الصيف ، ولكنه قد يبقى في البريميرلييغ وسط إهتمام عدة اندية بالتعاقد معه.

حيث تتنافس أندية بيرنلي ونيوكاسل ووست بروميتش للحصول على توقيع لاعب السيتي فابيان ديلف.