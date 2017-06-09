عرض إنجليزي جديد لبودبوز

كشفت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية يوم أمس أن إدارة مونبوليي ولغاية الأسبوع الحالي تكون قد تلقت عرضين رسميين فقط لأجل ضم الدولي الجزائري، فرغم أنها أعلنت عن رحيله إلا أن الأندية لم تصطف على الباب لطلب رياض واكتفت إدارة النادي بتلقي عرضيين الأول من نادي نيوكاسل وهو معروف سلفا أما الثاني فهو من نادي إنجليزي لكن من دون الكشف عن اسمه أو عن قيمة العرض في انتظار الأيام المقبلة للكشف عنه، ويحظى بودبوز باهتمام كبير من الأندية الإنجليزية في صورة سوانسي سيتي، واست بورمتتش، إيفرتون والعرض الجديد قد يكون جديدا كليا أو من أحد الأندية السالفة الذكر .

نيوكاسل الأقرب لضمه والأكثر إصرارا

بحسب صحيفة ميدي ليبر دائما فإن بودبوز يبقى الأقرب لنادي نيوكاسل، هذا الأخير يصر أيما إصرار على ضم الجزائري فرغم رفض عرضه الأول مبدئيا إلا أنه عاد ومازال يضغط لأجل ضمه، ويرى مدرب نيوكاسل الإسباني رافا بينيتاز أن رياض سيكون له دور كبير في بناء الفريق الموسم المقبل، حيث يعتبر حاليا أحسن صانع ألعاب في أوربا كلها ( من ناحية الأرقام) حيث كشف موقع سكواكا الإنجليزي أن تلك الأرقام يمكن أن تلفت انتباه الأندية الإنجليزية، يذكر أن نيوكاسل يعتبر من أوائل الراغبين في ضم رياض إلى جانب لازيو وليون لكن رغم انسحاب الاسمين الآخرين إلا أن إدارة الماكبايز بقيت مصرة على ضمه .

سعره مرتفع جدا وسيبعد كل الأندية

الحديث عن انسحاب النادي تلو الآخر من السباق على رياض وبحسب الإعلام الفرنسي له ما يبرره، إدارة مونبوليي رفعت السعر لدرجة قد تعجز فيه الأندية على تقديم عرض فالـ15 مليون أورو يمكن أن تدفع في لاعبين آخرين وشباب ومن مختلف الدوريات، إدارة مونبوليي وفي حال أرادت مساعدة بودبوز على الرحيل فعلا عليها تخفيض قيمة رحيله لتصل ربما لعشرة ملايين وهو رقم يبدو مناسب، يذكر أن نيس، ليون، لازيو، واست بورميتش، فياريال، سيلتا فيغو، بيشكتاش، طرابزون سبور وغيرها كثير من الأندية انسحبت سريعا من صفقة بودبوز رغم اهتمامها به منذ مدة.

بورقعة–ع