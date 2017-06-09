عرض خرافي لرونالدو من أجل الرحيل عن ريال مدريد

يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أداء مذهل مع فريقه ريال مدريد الإسباني مؤخرًا وهو ما جعله يصبح الأفضل في العالم هذا الموسم بعد أن قاد الميرنغي للفوز بالليغا ودوري أبطال أوروبا.

وفي ظل ذلك التألق واقتراب رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية الخامسة في تاريخه، تلقى نادي ريال مدريد عرض من الدوري الصيني من أجل رونالدو.

أكدت الصحف المقربة من النادي الملكي أن العرض الذي وصل للفريق يبلغ 200 مليون يورو من أجل الدون البرتغالي بالإضافة إلى 120 مليون يورو راتب له مع الفريق.

يذكر أن صاروخ ماديرا قد نجح في الفوز مع نادي العاصمة الإسبانية بكل البطولات وتمكن بالموسم المنتهي من خطف لقب الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وأول لاعب يتخطى الـ100 هدف في البطولة.

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