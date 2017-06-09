قديورة: ” المدرب هو من يضع التشكيلة وجاهز إن اعتمد علي”

أطل لاعب ميدلسبرا عدلان قديورة على الصحفيين أمس في المنطقة المختلطة وتحدث بإسهاب عن لقاء الطوغو المقبل وأيضا الدور المنوط به مستقبلا، قديورة بدا واثقا في حديثه ولو أنه لم يؤكد دخوله أساسيا مستقبلا، حيث كشف أن المدرب لوكاس ألكاراز هو المعني بوضع التشكيل الأساسي وما على اللاعبين وهو واحد منهم إلا تطبيق تعليماته، أما عن كونه سيدخل أساسيا أم لا، فقال قديورة أنه جاهز لكل احتمال.

“نعيش مرحلة انتقالية مع ألكاراز والصعوبات منتظرة”

كبقية اللاعبين تكلم قديورة عن اللمسة التي تركها ألكاراز في أول ظهور له وطريقة تعامله مع المجموعة، لاعب شارلو روا السابق قال أن ألكاراز مدرب جديد ومعه اللاعبون في مرحلة تعلم واستكشاف وكل الصعوبات التي عاناها الخضر وسيعانونها منتظرة إلى غاية تمكن ألكاراز من مكامن الضعف في المنتخب الوطني، قديورة قال أن الفوز الضئيل ضد غينيا مفهوم لديه لأن الخضر عانوا سابقا ويلزمهم الوقت للخروج من المرحلة السيئة التي عاشوها مؤخرا من إخفاقات في كان الغابون وقبلها في تصفيات المونديال.

“حضور الجمهور أكثر من مهم أمام الطوغو”

بعدها وجه الدبابة كما يلقب رسالة إلى الجماهير الجزائرية مطالبة إياها بضرورة الحضور بقوة إلى مدرجات تشاكر يوم الأحد من أجل تقديم الدعم للمنتخب الذي هو في حاجة ماسة أليهم، وخاصة في هذا الظرف بالذات، معتبرا أن حضورهم القوي سيكون أكثر من مؤثر أمام الطوغو الذي يبقى الفوز في اللقاء هو غايتهم وقال: “أطلب من الأنصار الحضور بقوة أمام الطوغو ودعمنا كما عهدناهم من قبل، لأن حضورهم أكثر من مهم يوم الأحد”.

بورقعة-ع