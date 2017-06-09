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ليفاندوفيسكي يهاجم زملائه بسبب أوباميانغ

ليفاندوفيسكي يهاجم زملائه بسبب أوباميانغ

By admin
9 يونيو، 2017
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قدم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي موسم رائع مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني وتألق في بطولة الدوري التي فاز بها العملاق البافاري عن جدارة.

وبالرغم من ذلك خسر ليفا لقب هداف البوندسليغا في الجولة الأخيرة لصالح منافسه أوباميانغ لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي حديث نجم بايرن ميونيخ عن ذلك خلال تواجده مع منتخب بلاده قال: “في البداية كنت غاضب من زملائي وأعتقد أنني شعرت بذلك بسبب عدم وجود دعم منهم”.

وأضاف: “الآن لقد انتهت الأمور ولكن في تلك الأوقات بعد انتهاء المباراة الأخيرة كنت غاضب بشدة”.

يذكر أن النادي الألماني قد تمكن من الفوز بالدوري ولكنه خرج من نصف نهائي بطولة الكأس على يد الغريم دورتموند كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد حامل اللقب ريال مدريد الإسباني.

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