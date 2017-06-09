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مدرب الريال الأسبق: فريقي كان أفضل من فريق زيدان

مدرب الريال الأسبق: فريقي كان أفضل من فريق زيدان

By admin
9 يونيو، 2017
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تحدث المدير الفني الأسبق لفريق ريال مدريد جون توشاك عما يقدمه المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مع الريال .
ونشرت صحيفة ماركا تصريحات توشاك التي أكد من خلالها على أن فريقه في الريال كان أفضل من فريق زيدان الذي أبهر العالم بالفوز ببطولتي دوري أبطال على التوالي.
وقال: كان مدريد الخاص بي أفضل من مدريد زيدان ، ولكننا واجهنا ميلان ساكي الذي كان أفضل منهم هذا الوقت .
ومن ناحية أخرى أشاد توشاك بما يقدمه زيدان مع الفريق الملكي مشيرًا إلى إنه يقدم عمل عظيم مع البلانكوس .
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