مدرب الريال الأسبق: فريقي كان أفضل من فريق زيدان

تحدث المدير الفني الأسبق لفريق ريال مدريد جون توشاك عما يقدمه المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مع الريال .

ونشرت صحيفة ماركا تصريحات توشاك التي أكد من خلالها على أن فريقه في الريال كان أفضل من فريق زيدان الذي أبهر العالم بالفوز ببطولتي دوري أبطال على التوالي.

وقال: كان مدريد الخاص بي أفضل من مدريد زيدان ، ولكننا واجهنا ميلان ساكي الذي كان أفضل منهم هذا الوقت .

ومن ناحية أخرى أشاد توشاك بما يقدمه زيدان مع الفريق الملكي مشيرًا إلى إنه يقدم عمل عظيم مع البلانكوس .