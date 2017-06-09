مفاوضات غزال وليون تتوقف واللاعب يقترب من ميلان

فجرت صحيفة ” لو 10 سبور” الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أمس أن لاعب الخضر ونادي ليون رشيد غزال قد قرر إيقاف مفاوضات التجديد التي جمعته منذ أسابيع مع ناديه ليون، التقارير الفرنسية قالت أن سبب توقف المفاوضات هو التباعد الكبير في وجهات النظر خاصة المالية، فرغم وجود رغبة كبيرة من ليون على إبقاء رشيد إلا أن تعنت وكيل أعماله كان سببا في غلق المفاوضات من دون تجديد العقد .

غزال طالب بـ3.25 ملايين أورو سنويا من أجل التجديد

بحسب “لو 10 سبور” دائما فإن إدارة ليون تفاجأت من طلبات وكيل غزال المالية، وكيل غزال يكون قد طلب 3.25 ملايين أورو سنويا وهو راتب يعتبر ضخما جدا في نادي فرنسي بحجم ليون ويعتبر أيضا الراتب الأعلى وأعلى من نجوم الفريق الآخرين وفي مقدمتهم لاكازيت، طلبات غزال المالية الضخمة لها دلالة واحدة وهي رغبته الكبيرة في الرحيل، لأن الراتب الضخم الذي يطلبه قد لا يحوزه في الأندية الأخرى التي ترغب في ضمه حتى الأندية الإنجليزية المعروفة بإنفاقها الكبير.

هل سيرحل غزال رسميا عن ليون ؟

توقف المفاوضات هذه المرة قد يكون نهائيا بحسب الصحافة الفرنسية، إدارة ليون حاولت في عديد المناسبات إحياء المفاوضات بعد كل فشل لكن هذه المرة ستختلف عن سابقاتها لأن غزال بات حرا الآن ولن يضطر للبقاء في مركز تدريب ليون كما جرت عليه العادة، الصحافة الفرنسية كشفت أن مغامرة غزال انتهت فعلا واللاعب وبصفة رسمية لن يحمل قميص ليون الموسم المقبل.

وكيله في إيطاليا من أجل التفاوض مع ميلان

بحسب ” إنفو روسينيرو” الإيطالي هذه المرة فإن توقف مفاوضات غزال وإدراة ناديه قربته كثيرا من إدارة ميلان، وكيل الدولي الجزائري (قد يكون شقيقه عبد القادر ) متواجد حاليا في ميلان من أجل التفاوض مع إدارة ميلان القادرة على تقديم العرض المناسب لرشيد، اهتمام ميلان بغزال انطلق منذ فترة وأشعله تصريح عبد القادر الأخير والذي أكد وجود اهتمام ويبدو أن الاهتمام تحول لشبه اتفاق في انتظار الاتفاق الرسمي والإعلان عن الصفقة .

بورقعة–ع