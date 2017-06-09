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مورينيو يخبر المقربين منه برغبته بضم صفقة مميزة من الريال

مورينيو يخبر المقربين منه برغبته بضم صفقة مميزة من الريال

By admin
9 يونيو، 2017
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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه مهتم بالتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية .
ويبحث اليونايتد عن التعاقد مع موراتا في فترة الإنتقالات الصيفية من اجل تعزيز صفوفه الهجومية خاصة أن السويدي زلاتان ابراهيموفيتش سيترك الشياطين الحمر في الصيف الحالي .
وقال موقع  manchester evening news أن جوزيه مورينيو أخبر المقربين منه أنه يريد التعاقد مع موراتا في الميركاتو الصيفي .
ويبحث موراتا ترك نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي خاصة أنه لم يظهر بشكل منتظم مع النادي الملكي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان .
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