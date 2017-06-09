مورينيو يخبر المقربين منه برغبته بضم صفقة مميزة من الريال

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه مهتم بالتعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية .

ويبحث اليونايتد عن التعاقد مع موراتا في فترة الإنتقالات الصيفية من اجل تعزيز صفوفه الهجومية خاصة أن السويدي زلاتان ابراهيموفيتش سيترك الشياطين الحمر في الصيف الحالي .

وقال موقع manchester evening news أن جوزيه مورينيو أخبر المقربين منه أنه يريد التعاقد مع موراتا في الميركاتو الصيفي .

ويبحث موراتا ترك نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي خاصة أنه لم يظهر بشكل منتظم مع النادي الملكي تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان .