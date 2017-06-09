ميلان يدرس التعاقد مع مهاجم الفيولا كبديلاً لصفقة بيلوتي

أشارت تقارير صحفية إيطالية ان نادي آي سي ميلان يدرس التعاقد مع نيكولا كالينيتش مهاجم فيورنتينا كبديل أقل تكلفة من هداف تورينو أندرسا بيلوتي.

ويحرص الروسونيري على التوقيع مع مهاجم من الطراز الرفيع هذا الصيف، ولذلك وضع النادي الايطالي نصب عينيه اكثر من مهاجم مميز وهم دييغو كوستا من تشيلسي ، واندريا بيلوتي لاعب تورينو ، واخيرا كالينيتش مهاجم الفيولا.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا ان الميلان قد وضع عرضاً بقيمة حوالي 70 مليون يورو لضم بيلوتي ، وسيتألف هذا المبلغ من حوالي 50 مليون يورو نقداً بالاضافة لبيع جيانلوكا لابادولا لتورينو ضمن الصفقة.

ومع ذلك يرى تورينو ان العرض ليس جيد ، خاصة ان اللاعب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.

وأوضح الموقع ان الميلان وضع كالينيتش مهاجم فيورنتينا كبديلاً مناسباً لصفقة بيلوتي ، لانه سيكون أقل تكلفة ، وقد تم بالفعل إجراء محادثات أوليه مع ممثليه لحسم إنتقاله للسان سيرو هذا الصيف.