نجم ليفربول يدخل دائرة إهتمامات يوفنتوس

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع النجم الالماني لنادي ليفربول إيمري كان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن اليوفنتوس يواصل العمل لرصد العديد من اللاعبين للتعاقد معهم وجلبهم للفريق بعد الليلة المريرة في كارديف أثر الخسارة من ريال مدريد 4-1 بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الموقع أن اليوفنتوس رصد التعاقد مع نجم وسط ليفربول إيمري كان، حيث أبدى النادي إعجابه بالدولي الالماني ويأمل في جلبه هذا الصيف لتعزيز خط وسط الفريق بالموسم المقبل.