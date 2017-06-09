هيرتا برلين يقدم عرض رسمي لزلاتان إبراهيموفيتش

يعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أحد أفضل المهاجمين في العالم بالوقت الحالي، بالرغم من تقدمه في العمر إلا أنه قدم أداء مذهل مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي بالموسم المنتهي.

كان زلاتان قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي مما جعله يغيب عن أخر مباريات الموسم كما أن فترة غيابه ستمتد حتى بعد بداية الموسم المقبل.

ومن جانب عقد اللاعب مع كتيبة الريد ديفلز فهو ينتهي هذا الصيف ولكن تحدثت بعض الصحف عن إمكانية بقاءه موسم إضافي مع فريق المدرب جوزيه مورينيو.

ولكن في حدث غريب نشر نادي هيرتا برلين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة يقدم بها عرض للنجم السويدي

كتب النادي في تلك التغريدة: “ليس لديك عقد مع مانشستر يونايتد، نحن لدينا جماهير رائعة وليس لدينا أموال كافية، ولكن يمكنك الفوز بالدوري الألماني للمرة الأولى، فكر في الأمر”.

يذكر أن النادي الألماني قد أنهى الموسم في المركز السادس بالبوندسليجا وذلك بعد أن حصل على 49 نقطة من 34 مباراة.

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