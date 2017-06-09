واست بروميتش ألبيون يقدم عرضا رسميا لضم غلام

كشف موقع “توتو ميركاتو واب” الإيطالي أمس أن إدارة نابولي تلقت في الأيام الماضية عرضا رسميا من إدارة واست بروميتش ألبيون من أجل ضم غلام، ويبدو أن مدرب توني بوليس لا يرغب في تكرار أخطاء الموسم الماضي، حيث صرف الملايين على لاعبين لم يؤدوا دورهم وصوب أنظاره نحو النجوم هذه المرة ومن بينهم الدولي الجزائري، واست بورميتش وإن كان ناديا صغيرا في إنجلترا إلا أنه يبقى ناديا غنيا وقادرا على جلب غلام بكل سهولة.

إدارة نابولي رفضت مبدئيا العرض وطالبت برفعه

حسب ذات الموقع فإن العرض الذي وصف بالرسمي من طرف واست بورميتش رفض مبدئيا، إدارة نابولي قالت أن العرض المقدم لم يكن على قدر المأمول وطالبت برفعه للدرجة التي يصل فيها للإقناع، ولم تشر التقارير الإيطالية إلى قيمة العرض لا من قريب ولا من بعيد واكتفت بالتأكيد على أنه كان ضئيلا في انتظار الصحافة الإنجليزية القادرة على كشف كل الجزئيات بخصوص أنديتها .

لن تتنازل عن غلام بأقل من عشرين مليون أورو

في الأخير أشار موقع “توتو ميركاتو واب” أن إدارة نابولي باتت تحت ضغط رهيب فإما تجديد عقد غلام سريعا وإما الاضطرار لبيعه، لكن حتى وإن كان مضطرا لبيعه فإن إدارة نابولي لن تتنازل بسهولة عن غلام، حيث ستعمد لرفع سعره للدرجة الأعلى، “توتو ميركاتو واب” قال أن إدارة نابولي طالبت نظيرتها من واست بروميتش بتقديم عرض لا يقل عن عشرين مليون أورو وقتها فقط ستتمكن من شراء عقد لاعب سانت إيتيان السابق، وتسابق إدارة نابولي الزمن من أجل تجديد عقد غلام فرغم كل التأكيدات حول ذلك إلا أنها لم تغلق الموضوع بعد .

وكيل غلام يضغط بقوة ويتوعد بجلب عروض أخرى

بعد ليفربول قبل يومين وواست بورميتش يوم أمس، مازال وكيل غلام البرتغالي مينديس قادرا على جلب عروض أخرى وأكبر ماديا من عرض تجديد نابولي، الصحافة الإيطالية قالت أن مينديس يرفض رفضا قاطعا تجديد غلام بالشروط التي تمليها إدارة نابولي لأنها مجحفة وسيعمل كل ما في وسعه إما برفع الراتب السنوي للاعب أو تسريحه للعب في فرق أخرى، ويعتبر مينديس أقوى وكيل أعمال في العالم ولديه علاقات قوية مع كل الفرق وعندما يقول أنه قادر على جلب عروض قوية لغلام فإنه يعني ما يقول .

بورقعة–ع