وكيل كونتي يؤكد قرب إنتقال موكله للميلان

كشف ماريو جوفريدي وكيل أعمال نجم أتلاتتا أندريا كونتي انهم توصلوا لاتفاق مبدئي لانتقال موكله الى ميلان هذا الصيف ، مشدداً ان كونتي يريد الذهاب للروسونيري.

وعقد الروسونيري اجتماعا كاملا بالأمس مع وكيل كونتي ، بعد موسم مثير للإعجاب لنجم أتلانتا الذي شهد له ثمانية أهداف وصنع خمسة أهداف.

وقال ماريو جوفريدى في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:لقد التقيت مع ميلانو بالامس.

وأضاف:لقد توصلنا لاتفاق ، وأكد لي كونتي انه يريد الذهاب الى ميلان ، الصفقة على وشك الحسم ، على الأقل بالنسبة لنا. أتالانتا وميلانو لديهم علاقة جيدة، وتحدثا بالفعل عن فرانك كيسي.

وقد حسم الميلان ثلاث صفقات هذا الصيف بالتعاقد مع ماتيو موساشيو وريكاردو رودريجيز وكيسي ، ولا يزال يبحثون ايضاً على مهاجم.