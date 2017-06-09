الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
وكيل كونتي يؤكد قرب إنتقال موكله للميلان

وكيل كونتي يؤكد قرب إنتقال موكله للميلان

By admin
9 يونيو، 2017
3943
0
Share:
كشف ماريو جوفريدي وكيل أعمال نجم أتلاتتا أندريا كونتي انهم توصلوا لاتفاق مبدئي لانتقال موكله الى ميلان هذا الصيف ، مشدداً ان كونتي يريد الذهاب للروسونيري.
وعقد الروسونيري اجتماعا كاملا بالأمس مع وكيل كونتي ، بعد موسم مثير للإعجاب لنجم أتلانتا الذي شهد له ثمانية أهداف وصنع خمسة أهداف.
وقال ماريو جوفريدى في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:لقد التقيت مع ميلانو بالامس.
وأضاف:لقد توصلنا لاتفاق ، وأكد لي كونتي انه يريد الذهاب الى ميلان ، الصفقة على وشك الحسم ، على الأقل بالنسبة لنا. أتالانتا وميلانو لديهم علاقة جيدة، وتحدثا بالفعل عن فرانك كيسي.
وقد حسم الميلان ثلاث صفقات هذا الصيف  بالتعاقد مع ماتيو موساشيو وريكاردو رودريجيز وكيسي ، ولا يزال يبحثون ايضاً على مهاجم.
الموضوع السابق

نجم ليفربول يدخل دائرة إهتمامات يوفنتوس

الموضوع التالي

الميلان يبذل جهداً كبيرا للتعاقد مع نجم ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017