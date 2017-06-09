وكيل موراتا يخبر الريال رغبته في الرحيل واليونايتد يتأ

أكدت تقارير صحفية ان مهاجم فريق ريال مدريد ألفارو موراتا بات قريبًا جدًا من الإنتقال إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي القادم.

ونشرت صحيفة ماركا أن موراتا قد بات قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد ، ويعد فريق مانشستر يونايتد الوجهة الأقرب للمهاجم الأسباني .

وحسب التقارير فإن خوانما لوبيز وكيل أعمال موراتا قد ألتقى مع خوسيه أنخل سانشيز المدير العام لنادي ريال مدريد ونقل له رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

ومن جانبه أبدى فريق ريال مدريد رغبته في الحصول على مبلغ 90 مليون يورو من أجل التخلي عن موراتا في الفترة القادمة ، بينما اليونايتد مستعد لدفع 70 مليون يورو حتى الآن.