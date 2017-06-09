وكيل نجم لاتسيو يتجاهل ميلان ويجتمع بمسؤلي يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن وكيل أعمال النجم السنغالي كيتا بالدي دياو لاعب نادي لاتسيو عقد اجتماعًا مع فابيو باتريتشي، على الرغم من إعلان النسور بأنهم اتفقوا على بيعه لصالح نادي ميلان.

ويعد وضع المهاجم الشاب أحد المسلسلات الطويلة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ينتهى تعاقده مع لاتسيو في صيف 2018، ولم يوقع حتى الآن على تجديد عقده رفقة فريق العاصمة الإيطالية.

وأكد روبيرتو كاليندا وكيل أعمال كيتا بالدي أن إدارة لاتسيو تواصلت معه وأخبرته بأنها اتفقت مع ميلان على بيع اللاعب، وأنه أدرك أن اللاعب معروض للبيع وقرر تقييم الوضع.

وعلى الرغم من اتفاق ميلان مع لاتسيو، والمتوقع أن تكون صفقة بقيمة 50 مليون يورو في صفقة مزدوجة لكيتا والأرجنتيني لوكاس بيليا، إلا أن الدولي السنغالي يفضل الانتقال لصفوف يوفنتوس.

ووفقًا لتقرير شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية، فإن كاليندا اجتمع بمسؤلي يوفنتوس لإطلاعهم على آخر المستجدات.

وسيظهر خلال الأيام المقبلة ما إذا كان يوفنتوس سيدخل في صراع مع ميلان لضم اللاعب، إلا أن حقيقة أن عقد كيتا سينتهى الموسم المقبل سيجعل البيانكونيري ينتظر حتى الأسابيع الأخيرة في سوق الانتقالات.