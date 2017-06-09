الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
يونايتد يتخلى عن زلاتان أبراهميوفيتش

يونايتد يتخلى عن زلاتان أبراهميوفيتش

By admin
9 يونيو، 2017
3715
0
Share:

أرسلت الأندية الإنجليزية قوائم اللاعبين، الذين أبقتهم أنديتهم بعد نهاية موسم2016-17 من البريميرليغ.

وأرسلت الأندية العشرين المشاركة في المسابقة، أسماء اللاعبين الذين من المفترض بقاءهم مع الفريق الموسم المقبل، وأخرين الذين سيتم تركهم.

ومن المفترض أن يتم أرسال تلك القائمة من جميع الأندية من الثالث من مايو حسب لوائح الاتحاد الإنجليزي، وأكد التقرير أيضًا أن المعلومات تم تحديثها حتى نهاية الشهر الماضي.

ولم يتواجد أسم السويدي زلاتان أبراهيموفيتش في قائمة مانشستر يونايتد، مما يؤكد على رحيل السلطان بعد موسم واحد من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك تأكيدًا لبعض التقارير بأن اللاعب السويدي خارج حسابات الشياطين الحمر، بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي ستأخر عودته للملاعب، مع حصوله على مقابل مادي كبير أثناء إصابته.

الجدير بالذكر أن أبراهميوفيتش سجل 28 هدفًا في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد وهو بعمر الخامسة والثلاثين.

goal

الموضوع السابق

مهاجم بورتو على رادار ميلان

الموضوع التالي

ترشيح ماكسويل للعمل في جهاز باريس سان ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017