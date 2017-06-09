يونايتد يتخلى عن زلاتان أبراهميوفيتش

أرسلت الأندية الإنجليزية قوائم اللاعبين، الذين أبقتهم أنديتهم بعد نهاية موسم2016-17 من البريميرليغ.

وأرسلت الأندية العشرين المشاركة في المسابقة، أسماء اللاعبين الذين من المفترض بقاءهم مع الفريق الموسم المقبل، وأخرين الذين سيتم تركهم.

ومن المفترض أن يتم أرسال تلك القائمة من جميع الأندية من الثالث من مايو حسب لوائح الاتحاد الإنجليزي، وأكد التقرير أيضًا أن المعلومات تم تحديثها حتى نهاية الشهر الماضي.

ولم يتواجد أسم السويدي زلاتان أبراهيموفيتش في قائمة مانشستر يونايتد، مما يؤكد على رحيل السلطان بعد موسم واحد من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك تأكيدًا لبعض التقارير بأن اللاعب السويدي خارج حسابات الشياطين الحمر، بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي ستأخر عودته للملاعب، مع حصوله على مقابل مادي كبير أثناء إصابته.

الجدير بالذكر أن أبراهميوفيتش سجل 28 هدفًا في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد وهو بعمر الخامسة والثلاثين.

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