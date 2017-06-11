أديبايور” لدينا نقاط قوة وسنركز عليها من أجل إقلاق الجزائريين”

أورد الموقع الطوغولي “إسيلوم”” أمس الأحد تصريحات لقائد صقور الطوغو إيمانوال أديبايور تحدث فيها عن لقاء اليوم ضد المنتخب الجزائري، أديبايور اعترف بداية بقوة المنتخب الجزائري الكبيرة لما يضمه من لاعبين كبار على رأسهم الفنان رياض محرز ولاسيما أن اللقاء سيقام على معقل الخضر ملعب مصطفى تشاكر، لكن كل هذا لا يعني الاستسلام، حيث كشف لاعب الريال السابق أن منتخب الطوغو يضم لاعبين مميزين ولديه نقاط قوة كثيرة سيحاول الاعتماد عليها من أجل إقلاق المنتخب الجزائري، أديبايور قال أن المنتخب الطوغولي سيحاول خلق صعوبات للخضر عله يخرج بنتيجة إيجابية ولو أنه يستبعد الأمر نظرا لفارق القوة بين المنتخبين .

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