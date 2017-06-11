أسطورة ريال مدريد متهم بتعاطي المنشطات

وجهت إحدى الصحف الألمانية اتهامات إلى البرازيلي روبيرتو كارلوس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني تفيد بتعاطيه منشطات حين كان لاعبًا في صفوف النادي الملكي.

ووفقًا لشبكة “ARD” الألمانية، فإن كارلوس كان يتردد على عيادة الطبيب جوليو سيزار ألفيس، والذي سبق اتهامه بالقيام بأعمال غير قانونية تخص تحسين أداء الرياضيين عبر تقديم مواد منشطة لهم، وأن كارلوس استخدم هذه المواد بعد شهر واحد من نهاية كأس العالم 2002.

ونقلت صحيفة “جلوبوسبورت” البرازيلية تصريحات من النجم البرازيلي السابق جاء فيها: “أرفض بشدة الاتهامات غير المسئولة التي خرجت مؤخرًا، وأشدد على أنني لم أستخدم أي خدعة تجعلني أتفوق على زملائي”.

وأضاف: “التقرير حدد اسم الطبيب، والذي لم أقابله قط في حياتي، وحاليًا يقوم المحامين الخاصين بي بالعمل على دحض هذه الاتهامات في المحكمة ومحاولة مقاضاة هذه الصحفية”.

�اختتم كارلوس تصريحاته قائلًا: “لقد تعرضت لاختبارات مخدرات في تسع أندية لعبت لها وعلى مدى 20 عامًا في مسيرتي، ولذلك في حالة تعاطي أي مادة محظورة كانت ستظهر بمنتهى السهولة في أي عينة”.

وكانت الشبكة الألمانية قد حصلت على تسجيلات من الطبيب تؤكد أنه عالج كارولس منذ كان في الخامسة عشر، خصوصًا على تقوية عضلات فخذه.

وأنه كان ينصح المتعاملين معه بالتوقف عن تعاطي المواد التي يمنحها لهم قبل 15 يومًا من أي منافسة رسمية.