ألكاراز يخفي أوراقه وقد يوظف مجاني لمراقبة أديبايور 

أنهت العناصر الوطنية تحضيراتها للقاء اليوم أمام منتخب الطوغو بإجراء آخر حصة تدريبية سهرة أمس في نفس توقيت اللقاء بسيدي موسى، وهي الحصة التي عرفت وضع آخر الروتوشات من قبل المدرب ألكاراز على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء والتي ستعرف إحداث بعض التغييرات مقارنة بتلك التي واجهت غينيا وديا.

عمل على تصحيح أخطاء لقاء غينيا

خصص الناخب الوطني الحصص الخمس التي سبقت لقاء اليوم من أجل تصحيح الأخطاء التي دونها في لقاء غينيا الودي وخاصة من قبل بعض اللاعبين الذين ارتكبوا هفوات قاتلة على مستوى الخط الدفاعي الذي سيعرف عودة مجاني إلى المحور إضافة إلى كيفية التعامل مع الهجمات المرتدة للمنافس والتي سينتهجها منتخب الطوغو اليوم، حيث يتوقع ألكاراز أن يتموقع في الخلف ويعتمد على أديبايور في الأمام بمفرده.

انبهر بالأجواء داخل مجموعة الخضر

كشف الناخب الوطني لمقربيه أن الأجواء التي وقف عليها في مجموعة الخضر خلال التدريبات توحي بالكثير من الأمور الإيجابية، والتي تبعث على الخير مستقبلا، فألكاراز لم يكن ينتظر أن يجد تلك الأجواء داخل منتخب يعتبر جريحا وقيل الكثير عن تأثره عقب الخيبات الأخيرة، إلا أن روح التضامن التي وقف عليها خلال أول تربص جعلته يؤكد لمقربيه أنه سينجح مع هذا الجيل.

تجاوب كبير من رفقاء مبولحي في التدريبات

من بين النقاط الإيجابية التي وقف عليها الناخب الوطني لتحضير لقاء الطوغو هي الجدية الكبيرة التي ميزت اللاعبين والتجاوب الكبير مع التمارين التي برمجها خلال الحصص التدريبية، خاصة أن ألكاراز أبقى الغموض على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء وهو ما أشعل المنافسة.

رفض الكشف عن تشكيلته عكس لقاء غينيا

ما ميز تحضيرات لقاء الخضر للقاء اليوم هو إخفاء الناخب الوطني لأوراقه وعدم الكشف عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اللقاء عكس ما حدث في تحضير لقاء غينيا، حيث قام بتغييرات عديدة في المباريات التطبيقية حتى يبقي المنافسة قائمة، فبحسب مصادر مطلعة فألكاراز قام بتجريب عديد التوليفات سواء في الهجوم أو الدفاع وحتى وسط الميدان.

لا تغيير في الخط الأمامي

لا ينوي الناخب الوطني إحداث تغييرات على الخط الهجومي للخضر أمام الطوغو، حيث سيبقي على نفس اللاعبين الذين شاركوا أمام غينيا وحتى سليماني الذي بدى بعيدا عن مستواه وحامت شكوك حول مشاركته اليوم سيواصل كأساسي.

ألكاراز قد يلجأ إلى مجاني لمراقبة أديبايور

رغم أن ألكاراز لم يكشف عن تشكيلته الأساسية إلا أنه وخلال الحصص التدريبية جرب كثيرا مجاني مع مختلف الخطط وهو ما يشير إلى أن التقني الإسباني يريد إشراكه في اللقاء من أجل مراقبة مصدر الخطر الوحيد في الطوغو وهو أديبايور، خاصة أن ألكاراز لا يثق في قديورة ولا تايدر للتكفل بهذه المهمة.

ب-بكوش