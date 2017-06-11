اجتماع بين يوفنتوس وبايرن ميونخ من أجل نجم البافاري

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي يوفنتوس أقترب من التعاقد مع النجم البرازيلي دوجلاس كوستا جناح فريق بايرن ميونخ الألماني.

واشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس سيسافر الأسبوع المقبل إلى مدينة ميونخ من أجل الاجتماع مع إدارة النادي البافاري للاتفاق على انتقال دوجلاس كوستا.

وأضاف التقرير أن الاتفاق بين الناديين لن بصعوبة كبيرة، حيث أنه من المتوقع بأن يتقدم يوفنتوس بعرض يصل إلى 30 مليون يورو لبايرن ميونخ لاقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

وتابع التقرير أن بايرن ميونخ سيوافق على رحيل كوستا، حيث خرج اللاعب البرازيلي من حسابات المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي في الموسم المقبل.

يذكر أن دوجلاس كوستا شارك في 34 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي، أحرز خلالهم سبعة أهداف وتمكن من صناعة ستعة أهداف آخرين.