الجزائر – الطوغو (اليوم في السا: 22.00) الفوز لاستعادة الروح القتالية في التصفيات المونديالية

يدخل اليوم المنتخب الوطني الجزائري غمار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون 2019 عندما يستضيف منتخب الطوغو على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة العاشرة ليلا، وهو اللقاء الذي يبحث فيه رفقاء محرز عن تحقيق انطلاقة مثالية تعبد لهم الطريق للتأهل، خاصة أن منتخب الطوغو يعتبر المنافس الأول للخضر عن البطاقة الأولى مقارنة بمنتخبي البينين وغامبيا لهذا سيرمي أشبال الناخب ألكاراز بكل قوة لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط سيكون وزنها من ذهب في باقي المشوار.

معنويات اللاعبين عالية ويبحثون عن رد الاعتبار

تسود تربص المنتخب أجواء أكثر من رائعة ومعنويات اللاعبين جد عالية في ظل التغييرات التي مست العارضة الفنية للخضر برحيل طاقم بأكمله وقدوم مدرب ومساعدين جدد، إضافة إلى الرغبة الكبيرة التي تحدو اللاعبين من أجل إعادة الاعتبار لأنفسهم والمنتخب ككل عقب النكسات الأخيرة للكرة الجزائرية، سواء في افتتاح تصفيات المونديال أو الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ألكاراز في أول مباراة رسمية نحو تحقيق هدفه مع الخضر

سيكون الناخب الإسباني للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز أمام أول ظهور رسمي مع الخضر في المنافسة التي تبقى الهدف الأول له في اتفاقه مع رئيس الفاف، فالهدف الأول له هو تأهيل المنتخب إلى كان الكاميرون وبعدها الذهاب إلى أبعد دور ممكن فيها، لهذا سيحاول ألكاراز قطع شوط كبير لتحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الفوز على المنتخب الطوغولي الذي يملك تقاليد كبيرة في القارة السمراء، لأن ما يهم في التصفيات الإفريقية هي الانطلاقة الجيدة.

تغييرات مرتقبة على التشكيلة الأساسية

من المنتظر أن يجري ألكاراز بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستدخل لقاء اليوم أمام الطوغو مقارنة بتلك التي واجهت غينيا الثلاثاء الماضي وديا وذلك بعد أن وقف على المستوى العام للمنتخب ومستوى بعض اللاعبين الذين دخلوا كأساسيين ومن شارك كبديل ويكون الإسباني قد استقر على التعداد الذي سيعتمد عليه أساسيا مباشرة عقب انتهاء اللقاء الودي ولو أن عدد التغييرات غير متضح إلا أن الأكيد أنه لن يقل عن تغييرين.

ألكاراز حذر لاعبيه من منتخب شاب

وجه الناخب الوطني العديد من النصائح للاعبيه قبل مواجهة اليوم أمام منافس يبقى مجهول نوعا ما في ظل التغيير الذي حدث على تعداده وما يعرف منه هو المدرب كلود لوروا ونجم المنتخب أديبايور، لهذا طالب ألكاراز لاعبيه الدخول بقوة في اللقاء وعم منح المنافس فرصة من أجل كسب الثقة التي ستصعب من مهمتهم مع مرور الوقت إضافة إلى أن تواجد لاعبين شبان وجدد سيكون حافزا أكبر لهم للوقوف في وجه المنتخب الجزائري الذي يعج بالنجوم وسيعملون المستحيل لعرقلتهم على أرضية ميدانهم.

ب-بكوش