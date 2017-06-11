الفيفا تراسل الفاف: “حساني لا يحتاج للتأهيل وبالإمكان الاعتماد عليه”

بعد أن كشفنا في أعداد سابقة أن اللاعب حساني مؤهل رسميا للعب في الخضر بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت مسؤول من الفاف باللجنة المكلفة بالتأهيل على مستوى الفيفا، جاء الرد الرسمي عن طريق البريد الإلكتروني، حيث أعلمت لجنة التأهيل الفاف بأن اللاعب الياس حساني ليس معنيا بإعداد ملف ودراسة حالته على مستوى اللجنة، فهو لم يسبق له اللعب مع منتخب الديكة في لقاء رسمي وبإمكان الجزائر الاعتماد عليه في اللقاءات القادمة.

الفاف أرادت فقط التأكد من وضعيته القانونية

وصول الرد الرسمي من الفيفا يؤكد ما نشرناه من قبل وعكس ما تداول بأن اللاعب غير مؤهل، فالفاف كانت تعلم من قبل وبعد وصول رسالة من الاتحاد الفرنسي أنه لم يلعب أي لقاء رسمي مع منتخب الديكة إلا أن الفاف أرادت التأكد من وضعية اللاعب بصفة رسمية وهو ما حدث وحساني الآن لاعب دولي جزائري على الورق فقط بما أنه لم يلعب أي لقاء مع الخضر لحد الآن وضيع فرصة الظهور وديا أمام غينيا وإشراكه اليوم مستبعد.

ب-بكوش