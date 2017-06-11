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بادو زكي: “روراوة كان يريدني على رأس المنتخب الجزائري”

بادو زكي: “روراوة كان يريدني على رأس المنتخب الجزائري”

By admin
11 يونيو، 2017
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أدلى بادو زكي المدرب السابق لشباب بلوزداد بتصريحات للإعلام المغربي تكلم فيها عن تجربته في الجزائر، الزاكي كشف أنه اقترب  كثيرا من تدريب المنتخب لكنه رفض العرض وقال:” لقد اقتربت من تدريب المنتخب الجزائري في عهد الرئيس السابق محمد روراوة، لكن الرد العنيف لمسؤولي شباب بلوزداد وجمهور الفريق أبعدني عن هذا المنصب، لقد هددوا بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية إذا اقترب أحد مني، ما حدا بالاتحاد الجزائري إلى تغيير وجهته صوب مدارس أخرى، والخير في ما اختاره الله، وأنا سعيد بتجربتي مع بلوزداد الذي كان ينافس من أجل البقاء في حظيرة الكبار، وانتشلته من رتبة لا تليق بسمعته وتاريخه بعد البداية المتعثرة “.

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